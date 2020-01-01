İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (2) - Son Dakika

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (2)

6 saat önce

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İSTANBUL'DA 2020'NİN İLK GÜNÜ YOLLAR BOŞ KALDI (2), System.String[]

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçların rahat bir şekilde ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-HALİÇ KÖPRÜSÜ

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-MECİDİYEKÖY metrobüs durağından detay

-Yürüyen vatandaşlar

-Araçlardan görüntü

-Yollar

-KADIKÖY

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:30 Kaynak: DHA
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