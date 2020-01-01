İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi

6 saat önce

Murat KORKMAZ / İstanbul DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.

Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2020'nin ilk saatlerinde trafik denetimi yaptı.

Trafik ekipleri, Kadıköy'de otomobilleri durdurarak sürücülere alkolmetre ile alkol kontrollü yaptı. Denetim sırasında iddiaya göre, bir sürücü denetimi görünce kaçmak isterken trafik polisleri tarafından fark edilerek durduruldu. Sürücüye yaklaşık 3 bin 516 TL ceza kesilirken alkolmetreyi üflememesi üzerine iki yıl ehliyetine el konuldu. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:19 Kaynak: DHA
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