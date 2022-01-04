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İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ

04.01.2022 09:56

İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİAli AKSOYER / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da 2021 yılında 294 cinayet meydana geldi.

İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ

Ali AKSOYER/ İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da 2021 yılında 294 cinayet meydana geldi. Polis kayıtlarına göre bu cinayetlerin hepsi aydınlatıldı. Cinayet olaylarında 637 kişi gözaltına alınırken 399 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine göre 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 294 cinayet olayı meydana geldi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu cinayetlerin hepsini aydınlatırken başarı oranında yüzde 100'e ulaştı. Bu cinayetlerde firarda olan faillerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

399 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul'da 2021 yılı içinde meydana gelen cinayet olaylarıyla ilgili 637 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 399'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. 146 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

2021 yılı içinde geçmişe yönelik faili meçhul olarak dosyaları açık olan 10 adet cinayet olayının aydınlatıldığı belirtildi. 2001 yılı meydana gelen 2 cinayet, 2005, 2010, 2011, 2013 yıllarında birer cinayet, 2016 ve 2019 yıllarında meydana gelen 2'şer cinayetin faillerinin tutuklandığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 2021'DE 294 CİNAYET İŞLENDİ - Son Dakika
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