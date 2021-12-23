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İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

23.12.2021 11:46

İSTANBUL'da yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 bin 739 şüpheliden 6 bin 120'si tutuklandı. Son olarak Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen TIR'ı Çatalca'da durduran ekipler, 150 kilogram esrar ele geçirirken, 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden bir TIR'ın Türkiye'ye uyuşturucu sokacağını belirledi. TIR'ı takibe alan ekipler, şüpheli aracı 19 aralıkta Çatalca'da durdurdu. TIR'da narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, çantaların içinde toplam 150 kilogram esrar ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 238 kilo eroin, 44 kilo esrar, 30 kilo bonzai, 21 kilo 900 gram metamfetamin ve 546 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 şüpheli hakkında başlatılan işlemler ise devam ediyor.

Öte yandan, kent genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 kişiden 6 bin 120'sinin tutuklandığı, aramalarda ise 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu, Narkotik, Türkiye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 2021'DE 6 TON 727 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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