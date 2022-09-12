İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58 - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58

12.09.2022 08:49

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Okula gidecek öğrenciler ile işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarının olduğu noktalara akın etti.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Maltepe, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 58 - Son Dakika
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