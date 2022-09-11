İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı - Son Dakika
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İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı

11.09.2022 08:04

İstanbul'da 2022-23 eğitim öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca toplu ulaşıma ek seferler konularak yoğunluk karşılanacak. Okul servisleri İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İşte İBB'den yapılan açıklamanın detayları...

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Bununla ilgili alınan tedbirleri açıklayan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul'da okulların açılacağı 12 Eylül Pazartesi günü 06.00 -14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini ve seferlerin artırılacağını belirtti.

"TOPLU ULAŞIM KULLANILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Çağlar, "İBB ve İstanbul Valiliği'ne ait birimler olarak, sorunsuz bir eğitim yılının başlaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren işe aracıyla giden ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan verilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şantiye ve yol çalışmaları trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılmayacak, geceye kaydırılacak" diye konuştu.

Bir haftalık eylem planının bazı maddeleri şöyle;

  • Okul servis araçlarının öğrenci indirme-bindirme ve paklanma sırasında okul bahçelerini kullanımı için gerekli kolaylık sağlanacak.
  • Okullara bilgilendirme yapılarak okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri Rehber Personel ve Öğretmenlerden oluşan 'Okul Geçidi Görevlileri' kontrolünde gerçekleşecek.
  • Trafik Güvenliği açısından önem arz eden okullarda Trafik Jandarması ekipleri görev yapacak.
  • 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde okullarda ve trafik eğitim parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.
  • Okulların açıldığı pazartesi günü 06.00 -14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
  • Sinyal direklerine 1 hafta süreli 'Ben duyarlı sürücüyüm' levhasının asılması sağlanacak.
  • Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin (özellikle okul çevrelerinde yaya geçitlerinde yatay-dikey işaretleri) onarımı tamamlanacak, premark (yatay işaretleme) uygulamaları bitirilecek.
  • Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek.
  • İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Ekipleri ile ortak yapılacak çalışmalar kapsamında, 2022-2023 öğretim yılında 92 ekipten oluşan 217 zabıta personeli aktif olarak okullarda görevli olacak.
  • Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması için gerekli birimler bilgilendirilip önlemler alınacak.
  • Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.
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Son Dakika Güncel İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den 'trafikte yoğunluk oluşturmayın' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı - Son Dakika
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