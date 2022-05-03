İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı

03.05.2022 15:35

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da "Göçmen Kaçakçılığı" amacıyla 1-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, yasadışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen 83 Afganistan, 37 Suriye, 23 Pakistan ve 61 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı

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İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI Beyoğlu'nda 97 düzensiz göçmen yakalandı Beyoğlu'nda 97 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 204 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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