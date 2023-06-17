İstanbul'da 207 bin riskli yapının bulunduğu açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 207 bin riskli yapının bulunduğu açıklandı

17.06.2023 23:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Kentsel Dönüşüm Stratejisi' kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, Ocak 2023 itibarıyla İstanbul'da toplam 142 riskli alanda, 207 bin riskli yapı olduğunu açıkladı. En riskli üç ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğu belirtilirken, kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir finansman modeli olan KENTFON da tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Kentsel Dönüşüm Stratejisi' yürütmek amacıyla '6306 Sayılı Yasa Kapsamında İlan Edilen Alan ve Yapılara Yönelik Veri Toplama, Etki Analizi, Değerlendirme Çalışması' toplantısı gerçekleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından çalışma ile şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'un 1. Derece Deprem bölgesinde olması, nüfus ve yapı yoğunluğunun yüksek, yapı stoğu kalitesinin ise düşük olması kentsel riskleri arttırıyor. Değerlendirme, İstanbul'da Ocak 2023 itibarıyla toplam 142 riskli alanda, 207 bin riskli yapıyı işaret ediyor. Söz konusu riskli binaların yüzde 30'nun yapım yılı 2000 ve sonrası. 99 depremi sonrası değişen yönetmeliklere göre yapılmış olmalarına karşın sorunlu görünüyorlar.

EN RİSKLİ ÜÇ İLÇE

İlçelere göre dağılımı ise yüzde 40'nın Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de olmak üzere batı koridorunda yer alıyor. Kentsel dönüşümün çevre dostu, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç ana temaya sahip olduğu ve çeşitli paydaşların katılımıyla gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda; İstanbul'da yer alan 39 ilçe yönetiminin, çalışmada önerilen modeli örnek alarak bütüncül planlama ve kentsel dönüşüm anlayışını kendi plan ve projelerine yansıtmasını da sağlamayı amaçlıyoruz.

DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE YENİ FİNANSMAN MODELİ

İstanbul'un eşsiz yapısının kentsel dönüşüm önünde oluşturduğu finansal bariyerlerin, konvensiyonel modeller ile aşılamayacağının farkındayız. Proje bu kapsamda, KENTFON ismiyle deprem riski altındaki alanların dönüşüm sürecine yeni bir finansman modeli de sunuyor. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Deprem Dirençli Kent vizyonu öncülüğünde, önümüzde tüm gerçekliğiyle duran afet problemini, bilimin bizlere açtığı yolda, sağduyu, iş birliği ve çağdaş temellerle aşmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

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