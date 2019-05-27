İstanbul'da 21 aday yarışacak





Maltepe'de ilçe seçim merkezi tartışması

Özden ATİK - Hayati ARIGAN/ İstanbul, DHA - İSTANBUL İl Seçim Kurulu, seçim takvimi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için kesin aday listesini açıkladı. 23 Haziran seçimlerinde 4 siyasi parti adayı ve 17'si bağımsız aday olmak üzere toplam 21 aday yarışacak. Ayrıca AK Parti'nin itirazı üzerine Maltepe İlçe Seçim Kurulu tarafından seçim merkezi olarak Türkan Saylan Kültür Merkezi yerine Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu olarak değiştirilmesi kararını İl Seçim Kurulu reddetti. AK Parti'nin, bu kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdığı öğrenildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim takvimi gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak siyasi ve bağımsız adayların kesin listesini yayımladı. Listede, AK Parti adayı Binali Yıldırım, CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday bulunuyor. Seçim takvimine göre, İl Seçim Kurulu'nca birleşik oy pusulalarının da basımına ve basımı tamamlandıkça İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına dağıtımına ve yine seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına bugün itibariyle başlanacak.

Seçim takvimine göre 29 Haziran'da sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak, 7 Haziran'da ilçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek adaylara duyurulacak, 13 Haziran'da seçim propagandası ve yasakları başlayacak, 16 Haziran'da seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak, 22 Haziran'da seçim propagandası sona erecek.

MALTEPE İLÇE SEÇİM MERKEZİ TARTIŞMASI

Öte yandan AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nca, 23 Haziran'da yapılacak yerel seçimde ilçede seçim merkezi olarak belirlenen Maltepe Belediyesi bünyesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin değiştirilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu Maltepe İlçe Seçim Kurulu kabul ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksinin kullanılmasına karar vermişti. Ancak İl Seçim Kurulu, CHP'nin yaptığı itiraz sonrasında seçim yerinin değiştirilmesi kararını reddetti. Bunun üzerine AK Parti'nin de itirazda bulunarak İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağı öğrenildi.

