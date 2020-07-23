İstanbul'da 21 cami, Ayasofya Camisi açılışına gelenlere hizmet için sabaha kadar açık olacak - Son Dakika

İstanbul'da 21 cami, Ayasofya Camisi açılışına gelenlere hizmet için sabaha kadar açık olacak

Yarın açılacak Ayasofya Camisi'ni ziyaret edecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için İstanbul'da 21 cami sabaha kadar açık olacak.

İstanbul'da 21 cami, Ayasofya Camisi açılışına gelenlere hizmet için sabaha kadar açık olacak, System.String[]

Yarın açılacak Ayasofya Camisi'ni ziyaret edecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaları için İstanbul'da 21 cami sabaha kadar açık olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yarın kılınacak Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'ne gelecek vatandaşlara hizmet vermesi için İstanbul'da 21 cami belirlendi.

Ayasofya Camisi'ne yakın olan bu camiler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sabaha kadar açık olacak. Belirlenen bu camiler şu şekilde:

"İshakpaşa Camisi, Akbıyık Camisi, Kapıağası Camisi, Laleli Camisi, Nakilbent Camisi, Pertevniyel Camisi, Beyazıt Camisi, Gazi Atikalipaşa Camisi, Kaliçeci Hasan Camisi, Hoca Piri Camisi, Köprülü Camisi, Mimar Hayrettin Camisi, Firuzağa Camisi, Yerebatan Camisi, Molla Fenari Camisi, Cezeri Kasım Paşa Camisi, Nuriosmaniye Camisi, Sokullu Mehmet Paşa Camisi, Sultanahmet Camisi, Hacı Beşirağa Camisi, Nalbant Camisi."

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 21 cami, Ayasofya Camisi açılışına gelenlere hizmet için sabaha kadar açık olacak - Son Dakika
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