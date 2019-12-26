İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 21 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren 21 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin, Whatsapp grupları üzerinden DEAŞ'lı teröristlere ait temel bilgiler içeren 'Mücahit Bilgi Formu' oluşturdukları belirlendi.


Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ve dün harekete geçti. Daha önceden tespit edilen 48 adrese 24 ve 25 Aralık'ta peş peşe operasyonlar düzenleyen emniyet kuvvetleri, biri suça zorla sürüklenen yaşı küçük olmak üzere toplam 21 yabancı terörist savaşçı yakalanarak gözaltına alındı.


Terör polisince yakalanan 21 şüphelinin, DEAŞ, Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ), Fetih el-Şam(FEC) ve El Kaide'den kopan radikal örgütlerden El Nusra Cephesi (ENC) gibi terör örgütleri ile bağlantılı oldukları tespit edilirken, bu kişilerce oluşturulan Whatsapp gruplarında örgüt mensuplarına ait temel bilgileri içeren 'Mücahit Bilgi Formu' adı altında oluşturdukları forumlar deşifre edildi. Örgüt üyelerinin kişisel ve örgütsel bilgilerinin yer aldığı söz konusu formlar emniyet ekiplerince izlemeye alınırken, bu kapsamda yakalanan biri zorla suça sürüklenen çocuk olmak üzere 21 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.


Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birimlere teslim edildiği bildirildi. Yabancı uyruklu DEAŞ üyelerinin, ileriki zamanlarda sınır dışı edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:08 Kaynak: İHA
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