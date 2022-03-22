İSTANBUL'DA 214 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 214 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

22.03.2022 13:53
İSTANBUL'DA 214 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da 7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İSTANBUL'da 7 ilçede düzenlenen operasyonda '10 numara yağ' olarak tabir edilen 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ay süren takibin ardından Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar'da 13 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda '10 numara yağ' olarak tabir edilen ve piyasaya sürülmeye hazır halde 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Taşımacılıkta kullanıldığı değerlendirilen 9 araca el konuldu. Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Tank içerisinde gizlenen 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Tank içerisinde gizlenen 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 214 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA 214 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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