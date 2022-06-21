Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler ve kullandıkları araç takibe alındı. İki ay süren takibin ardından, şüphelilerin kimlik bilgileri ve uyuşturucuyu depoladıkları adresler tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bazı kişilerin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, yasa dışı yollardan yurda sokarak, Küçükçekmece'de kiraladıkları evlerde depoladıkları ve buradan İstanbul genelinde torbacılara dağıtacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 22 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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