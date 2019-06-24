İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN OLMAYAN RESMİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
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Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:27 Kaynak: DHA
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