KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU - Son Dakika
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KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU

23.04.2022 12:54

KADIKÖY'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, klasik araçlarla düzenlenen 23 Nisan konvoyuna katıldı.

KADIKÖY'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, klasik araçlarla düzenlenen 23 Nisan konvoyuna katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuklar yarınlarımız" konulu programda klasik otomobilcilerle, çocuklar ve aileleri buluştu. Çocuklar burada palyaço gösterileri ile eğlenirken etkinliğe katılan çocuklara klasik otomobil maketleri hediye edildi. Daha önce klasik otomobile binmediğini söyleyen Efe Gümüş "Çok mutluyum. Nice 23 Nisan'lara. Hepsi çok güzel araçların. Daha önce görmüştüm ama binmemiştim. Binmeyi çok istiyorum, heyecanlıyım" diye konuştu. Çocuklar ve aileleri etkinlikten çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Serkan Okay "Klasik araçlarımızla çocuklarımızı misafir ederek bugün Kadıköy'ün sokaklarında bayraklarımızla balonlarımızla bu coşkuyu yaşamaya çalışacağız." dedi.

Çocuklar Türk bayrakları ve balonlarla süslenmiş 1950'li ve 1960'lı yıllara ait klasik otomobillere binerek Kadıköy sokaklarında 23 Nisan Konvoyu oluşturdu.

KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU
KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 23 NİSAN KONVOYU - Son Dakika
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