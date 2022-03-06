İstanbul'da 23 otomobil hırsızlığına ilişkin yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 23 otomobil hırsızlığına ilişkin yakalanan 7 kişi tutuklandı

06.03.2022 13:27
İstanbul'da 23 otomobil hırsızlığına ilişkin yakalanan 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen 23 otomobil hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen 23 otomobil hırsızlığına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki otomobilleri çalarak kaçtıkları tespit edilen suç şebekesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte gerçekleşen 23 otomobil hırsızlığı konusunu inceleyen polis, şüphelilerin sokaklarda park halinde bulunan araçları düz kontak diye tabir edilen yöntemle çalıştırıp aldıklarını, daha sonra da çaldıkları bu araçları sahte evrak ve şasi numarası düzenleyerek sattıklarını belirledi.

Ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyerek kimliklerini tespit etti.

İstanbul'un farklı ilçelerinde ve Kocaeli'de belirlenen 14 ayrı adrese 2 Mart'ta eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, çalınan 23 otomobilden 15'inin sahiplerine teslim edildiği, 8 aracın bulunması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 23 otomobil hırsızlığına ilişkin yakalanan 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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