İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

18.11.2020 20:05
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı, System.String[]

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimlerinin 23'üncüsü bu akşam yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi.


- İstanbul
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı

Yeditepe, İstanbul, Huzur, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene
Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
19:55
Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak         
19:32
Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek         
19:09
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 20:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 23'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei