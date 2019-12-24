İstanbul'da 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı - Son Dakika

İstanbul'da 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

6 saat önce

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen sanatçı ve esnafın katıldığı 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı.

İstanbul'da 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı, System.String[]

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen sanatçı ve esnafın katıldığı 24. Hediyelik Eşya Fuarı açıldı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde 220 katılımcının yer aldığı ve el emeği ürünlerin sunulduğu fuar, 29 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

El sanatları, çanta, ayakkabı, cam ve ahşap, züccaciye, mutfak gereçleri gibi ürünlerin yanı sıra ayrıca özel antika ve sanat sokağı da bulunan fuarda, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen damak tadı ve Anadolu yöresel ürünleri İstanbullularla buluştu.

Fuarda Hatay'dan ipek, künefe, Siirt'ten battaniye, fıstık, Gaziantep'ten bakır, Trabzon'dan yöresel tatlar, Kütahya'dan çini, seramik ve birçok ilden yöresel ürün ve tatlar, müşterilerini bekliyor.

Uluslararası stantların da yer aldığı fuarda, Senegal, İran, Türkmenistan ve Libya gibi ülkelerden katılımcılar kendi ülkelerinin yerel kültürlerini tanıtma imkanı buluyor.

"Sanatımın son temsilcisiyim"

Bolu Göynük kaşık ustası Macit Yayla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatının son temsilcisi olduğu için derin bir üzüntü yaşadığını belirterek, genç kuşağın el sanatlarına olan ilgisiz davrandığını anlattı.

Yayla, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verdiği belgelerle festival ve fuarlara katılıyor ve sanatımızı yaymaya çalışıyoruz. Kaşık ustalığı, baba zanaatımız ve ne yazık ki artık bunun gibi el sanatlarının da son temsilcilerindeniz. İstanbullular, buraya gelsin sanatımızı tanısın isterim, bütün İstanbulluları fuara davet ediyorum." dedi.

Serebral Palsi (Beyin Felci) hastası 6 yaşındaki oğluyla fuarda yer alan Naciye Küçüktopak ise hediyelik eşya, bal ve şekerleme sattığını belirterek, çocuğunun hastane masraflarını karşılamak için fuara katıldığını ifade etti.

Grup Medya Fuarcılık Genel Müdürü Erhan Demirci, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen hediye fuarının ilgi gördüğünü belirterek, "Bu yıl tüketicilerin çok özel ürünleri, çok özel fiyatlara bulabilecekler etkinliğe her yıl olduğu gibi çok ilgi olacağını umuyoruz ve 100 bin civarında ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Toplam 220 standın yer aldığı ve herkesin kendi kesesine uygun hediyelik eşya ve yöresel ürünleri bulabileceği fuarın en büyük özelliği de kolay ulaşım imkanı olmasıdır." dedi.

Fuar, 29 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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