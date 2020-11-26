İstanbul'da 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 24'üncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Taksim Meydanı'nda ve Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri ve polis helikopteri ise denetimlere destek verdi.

- İstanbul