İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı

22.04.2022 14:51
İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 244 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'göçmen kaçakçılığı' ile ilgili 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar ilçelerinde operasyon ve yaya uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde, düzensiz göçmenlere evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye ise 285 bin 714 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 7 düzensiz göçmeni sigortasız çalıştırarak işyerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 işverene de 18 bin 18 lira idari para cezası verildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 244 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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