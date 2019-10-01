Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Silivri'de tır parklarında kaçak akaryakıt üretimi ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında tır parklarına peş peşe baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 ton 500 litre "10 numara yağ" diye tabir edilen karışımlı akaryakıt, 22 ton 50 litre motorin ve kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtların üretimi ve sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 tanker ele geçirildi.

Parklarda akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olduğu sanılan Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607" sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı
Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:43:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]