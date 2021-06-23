İSATANBUL - 25 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı - Son Dakika

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 25 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, 25 yaş ve üzeri vatandaşlar randevu oluşturdukları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Bu kapsamda, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde ilk doz aşısını olan Hüseyin Yavaş, AA muhabirine, diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin aşılamada çok iyi gittiğini ifade etti.

Aşı randevusunu sabah saatlerinde aldığını aktaran Yavaş, "Randevu alırken herhangi bir sıkıntı olmadı. Hemen gelip aşımı oldum. Kendi yaş grubumdaki arkadaşlarıma da aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Biz ailece aşımızı olduk. Herkesi de aşı olmaya davet ediyorum. Sağlık için bünyemizi güçlü tutmak adına aşı olmak şart." diye konuştu.

Cemile Öztürkoğlu da herkesin aşılanması gerektiğini, normal sürece dönülmesi için bunun şart olduğunu belirtti.

Aşı olurken hiçbir acı hissetmediğini söyleyen Öztürkoğlu, "Herkes (aşı) olmalı. Korkmamalı, aşıya karşı ön yargılı olmamalı." dedi.