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(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada

29.11.2021 09:42

- (Özel)İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada Şişli'de bir hırsız pastanede oturan kişinin çantasını çalarak kaçtı Şişli polisi hırsızı kameraları tek tek inceleyerek yakaladı Şişli'de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki hırsız, sandalyede asılı olan ve içerisinde...

- (Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada

Şişli'de bir hırsız pastanede oturan kişinin çantasını çalarak kaçtı

Şişli polisi hırsızı kameraları tek tek inceleyerek yakaladı

İSTANBUL - Şişli'de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki hırsız, sandalyede asılı olan ve içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan sırt çantasını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek kamera izlenerek yakalanan hırsız, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.A., cadde üzerindeki pastaneye gelerek sipariş verdi. İçerisinde 20 bin dolar ve bin 900 lira olan sırt çantasını da oturduğu sandalyenin arkasına astı. O esnada sandalyeye yaklaşan biri kadın 2 şahıs, çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldı. Çantasının çalındığını fark eden müşteri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaşla göz arasında çantayı çaldılar

Olayın ardından sandalyede asılı olan çantasının yerimde olmadığını gören M.A. pastane yetkililerine duruma bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda çantanın iki şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şişli polisi tek tek kamera inceleyerek yakaladı

Hırsızların kaçtığı yöndeki kameraları tek tek inceleyen Şişli polisi, hırsızın S.D. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, S.D.'yi Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hırsız, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada
(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada

Hırsızlık, Hisarcık, dolar, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: (İSTANBUL - Özel) İstanbul'da 250 bin lira dolu çanta hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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