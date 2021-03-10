284 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen 3 operasyonda, 284 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 12 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında Fatih ve Kadıköy'de düzenlenen 3 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait cam obje, gümüş sikke, Kur'an-ı Kerim, mühür, şamdan ve hat levhaların da aralarında bulunduğu 284 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.