Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 29 okul Pazartesi günü tatil edildi
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İstanbul'da 29 okul Pazartesi günü tatil edildi

31 dakika önce

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul'da 29 okul Pazartesi günü tatil edildi, System.String[]

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

(İHA)

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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