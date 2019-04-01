İstanbul'da 290 bin geçersiz oy var
17 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre, yakın sonuçların ortaya çıktığı İstanbul'da 290 bin 394, Ankara'da 79 bin 473, Iğdır'da ise bin 524 oy geçersiz sayıldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, yakın sonuçların ortaya çıktığı İstanbul
'da 290 bin 394, Ankara
'da 79 bin 473, Iğdır
'da ise bin 524 oy geçersiz sayıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:15
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