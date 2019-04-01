Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 290 bin geçersiz oy var

İstanbul'da 290 bin geçersiz oy var

17 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre, yakın sonuçların ortaya çıktığı İstanbul'da 290 bin 394, Ankara'da 79 bin 473, Iğdır'da ise bin 524 oy geçersiz sayıldı.

İstanbul'da 290 bin geçersiz oy var, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre, yakın sonuçların ortaya çıktığı İstanbul'da 290 bin 394, Ankara'da 79 bin 473, Iğdır'da ise bin 524 oy geçersiz sayıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:15 

Iğdır, Ankara, İstanbul, Ekonomi
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