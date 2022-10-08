İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

08.10.2022 09:20

İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi İstanbul'da sahte alkol imal ederek restoranlara satan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.

İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkol imal ederek restoranlara satan şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin imalathane olarak kullandığı depoda yapılan aramalarda; ünlü markalara ait 3,5 ton sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ü. isimli bir şahsın, sahte alkol imal ederek restoranlara ve eğlence mekanlarına sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince 2 ay süren takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolleri imal ettiği depo tespit edildi.

3.500 litre sahte alkol ele geçirildi

İmalathaneye baskın düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait 3.500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Yakalanan B.Ü. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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