İstanbul'da 3-6 yaş için "Oyun Odası Kurs Modülü" hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 3-6 yaş için 'Oyun Odası Kurs Modülü' hazırlandı - Son Dakika

İstanbul'da 3-6 yaş için "Oyun Odası Kurs Modülü" hazırlandı

6 saat önce

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin çocukları için "Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı 3-6 Yaş Oyun Odası Kurs Modülü" hazırlandığı bildirildi.

İstanbul'da 3-6 yaş için

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce verilen eğitimlerden yararlanmak isteyenlerin çocukları için "Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı 3-6 Yaş Oyun Odası Kurs Modülü" hazırlandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaygın eğitim çalışmalarının büyük bölümünün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalar için halkın ilgi ve ihtiyaç duyabileceği yaklaşık 3 bin 400 alanda eğitim modülü hazırlandığı anlatıldı.

Açıklamada, günün her saati Halk Eğitim Merkezlerinde, hafta içi derslerden sonra ve hafta sonu okullarda belli bir program çerçevesinde İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça gibi birçok dillerde eğitim imkanı sunulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Biçki, nakış, dikiş gibi el becerileri gerektiren alanlardan, telli ve üflemeli bir çok enstrümanın öğretilmesine, cam, ahşap, kumaş süsleme sanatlarına, bilgisayar, diksiyon ses ve sahne sanatları gibi daha birçok alanda kurslar açılmaktadır. Vatandaşlarımızın özellikle de küçük çocuğu olan annelerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce oluşturulan eğitim modüllerinden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için kendileri eğitimdeyken aynı anda çocuklarının da eğitim alabilecekleri 210 saatlik 'Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Modülü' hazırlanmıştır. Bu modül sayesinde çocuklarımızın tüm gelişim alanlarının desteklenmesi, ilkokula hazırlanması ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmaları hedeflenmiştir."

Açıklamada, anneler yan derslikte kurs görürken oyun odasında da küçük çocukların, öğretmenler ve usta öğreticiler marifetiyle eğitim alacakları belirtilerek, "Oyun Odası Kurs Modülünden kurslara katılan velilerimizin çocuklarının yanı sıra okul öncesi eğitime devam etmeyen çocuklarımızın da faydalanabilmesi amaçlanmış ve çalışmalar bu yönde genişletilmiştir. Açılacak kurslarda özellikle gönüllü okul öncesi öğretmenlerinin görev alacak olması çalışmayı daha da anlamlı hale getirmektedir. Ders saatleri dışında ve hafta sonu yapılacak bu kurslar sayesinde okul ve kurumlarımızın daha verimli kullanılması da sağlanmış olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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