İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 02.56'da Karadeniz'in Arnavutköy açıklarında 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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