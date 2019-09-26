İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
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İSTANBUL DHAİstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
İstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.
Görüntü Dökümü:
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-Sokağa çıkanlar
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