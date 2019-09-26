İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
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İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), saat 23.20'de Silivri
açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul
'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.
- İstanbul
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