Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
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İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

50 dakika önce

İstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı.

İstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından gece saat 23.20'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuya yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'da depremi hissen vatandaşlar paniğe kapılarak sokaklara döküldü.

İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem

İstanbul, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:56 Kaynak: DHA
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