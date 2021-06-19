İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Deprem gerçeği bugün bir kez daha yüzünü gösterdi. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ KARTAL

İstanbul'un Kartal ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.07'de merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.