İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

Mikail BIYIKLI/ İstanbul'da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde 15 Ağustos ile 22 Ağustos arasında yapılan hırsızlıklar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Emin Y.(24), Batuhan A.(24) ve Ali R.(24) olduğunu tespit etti.