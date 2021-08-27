Üye Girişi
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

27.08.2021 10:55
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı, System.String[]

Mikail BIYIKLI / İstanbul'da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Mikail BIYIKLI/ İstanbul'da Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde bir hafta içerisinde hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe, Büyükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinde 15 Ağustos ile 22 Ağustos arasında yapılan hırsızlıklar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Emin Y.(24), Batuhan A.(24) ve Ali R.(24) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dün şüphelileri Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bir sokakta hırsızlık yapmak üzereyken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler gözaltına alınırken polis ekiplerine zorluk çıkardı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gözaltına alınan şüphelilerden Emin Y.'nin 60, Batuhan A.'nın 6, Ali R.'nin ise 67 suç kaydının olduğu öğrenildi.


İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Bahçelievler, Büyükçekmece, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi 11:01 Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Yavru köpeği kafasından öpüp ölüme terk ettiler! 8 aylık hamile kadın, yeni ailesi oldu 10:01 Yavru köpeği kafasından öpüp ölüme terk ettiler! 8 aylık hamile kadın, yeni ailesi oldu Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup 09:48 Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı 09:16 Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı 07:47 Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı
10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü
10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
10:32 Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor
10:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
10:19 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı
10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı         
11:02
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı         
08:53
Bakan Koca Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı         
23:32
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 11:10:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 3 ayrı ilçede hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement