3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi

08.10.2022 07:56

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul'da bir depoya düzenlenen operasyonda, 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari ve fiziki takip neticesinde, B.Ü'nün sahte alkol imal ederek, restoran ve eğlence mekanlarına sattığını tespit etti.

Yapılan operasyonda B.Ü. suçüstü yakalanırken, imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada, 3 bin 500 litre sahte alkol ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi.

B.Ü, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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