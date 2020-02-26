İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 11 operasyonda, 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen 11 operasyonda, 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 13 Ocak ile 25 Şubat arası Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda düzenlenen 11 operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 451 sikke, 267 tarihi obje olmak üzere 3 bin 718 parça tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen eserler arasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait 2 bin yıllık sikkeler, Memluk işçiliği ile hazırlanmış 17. yüzyıla ait saray şamdanları, üzerinde ayet yazılı bronz döküm savaş mızrağı, Yunan ve Helenistik dönemlere ait 2 bin 400 yıllık seramik formlar, Roma dönemine ait serbest üfleme tekniği ile yapılmış 2 bin 200 yıllık cam eserler, Selçuklu dönemine ait bronz eserler ile Osmanlı dönemi kilise, cami, hamam ve çeşmelerden çalındığı belirlenen levha, pano ve musluk başları yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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