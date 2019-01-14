Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 3 Dhkp-C'li Tutuklandı

İstanbul'da 3 Dhkp-C'li Tutuklandı

37 dakika önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da 3 Dhkp-C'li Tutuklandı, System.String[]
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. Geçtiğimiz Cuma gecesi kent genelinde terör örgütü DHKP-C'ye yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.D., Y.A., B.D., C.I. ve A.K. adlı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen DHKP-C yanlısı 5 şüpheliden S.D. ve Y.A., savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılardan B.D. 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakılırken, C.I. ve A.K. adlı 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı operasyon kapsamında serbest bırakılan şüphelilerden S.D.'nin ise başka bir dosyadan 'terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası olduğu ve bu nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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