İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI

03.05.2022 15:41

? İSTANBUL'da 1 Mayıs-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 204 göçmen yakalandı.

? İSTANBUL'da 1 Mayıs-3 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 204 göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. 1 Mayıs-3 Mayıs arasında yapılan denetimlerde ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 204 göçmen yakalandı. Göçmenlerden 83'ü Afganistan uyruklu, 37'si Suriye uyruklu, 23'ü Pakistan uyruklu ve 61 göçmenin ise diğer ülkelerden olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI
İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI

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İstanbul, 1 Mayıs, Göçmen, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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