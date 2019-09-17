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İstanbul'da 3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da 3 ilçede girdikleri evlerden 20 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, arkadaşlarını ziyaret etmek için gittikleri cezaevinde yakalandı.

İstanbul'da 3 ilçede hırsızlık yapan şahıslar cezaevi ziyaretinde yakalandı, System.String[]

İstanbul'da 3 ilçede girdikleri evlerden 20 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar, arkadaşlarını ziyaret etmek için gittikleri cezaevinde yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Mayıs ile 2 Eylül tarihleri arasında Tuzla, Çekmeköy ve Ümraniye ilçelerinde evlerden dizüstü bilgisayar, lüks markalı saat ve nakit para çalınması olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarının 2 şüphelisinin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit etti. Bunun üzerine polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Hırsızlar tutuklu arkadaşlarını görmek için gittikleri cezaevinde yakalandı


Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürerken, şüphelerin tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret etmek için Kartal Cezaevine gittikleri belirlendi. 2 Eylül Pazartesi günü arkadaşlarını ziyaret için cezaevine giden şüpheliler burada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mert A.'nın (18) 3, Mehmet K.'nın (18) ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların son derece rahat bir şekilde evlere girdikleri, çaldıkları eşyalarla evlerden ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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