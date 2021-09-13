İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 8 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'da 3 ilçede düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen haftasonu Bayrampaşa, Kağıthane ve Çekmeköy'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilogram 328 gram gelen 3 bin 861 ecstacy hap, 1 kilogram 854 gram toz ecstacy, 1 kilogram 25 gram bonzai, 991.45 gram marihuana, 4.52 gram kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 6 mermi, 3 cep telefonu, 610 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden T.T. isimli kadının cezaevi firarisi olduğu ve "Hırsızlık ve Narkotik Madde Ticareti" gibi 8 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.