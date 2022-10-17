İstanbul'da 3 İlçede Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da 3 İlçede Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı

17.10.2022 12:32

İstanbul’un Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 11-12-13 Ekim'de Bağcılar, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 445 gram esrar, 860 gram kokain, 9 bin 442 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan 3 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 50 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 63 bin 780 lira, 365 dolar, 370 euro ele geçirildi.

Paraların bir bölümü baskın düzenlenen adreslerden birinde çaydanlığın içerisine saklanmış halde bulundu. 2 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

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SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 1 SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 1 SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 2 SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 2
Kaynak: ANKA

Operasyon, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 İlçede Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 İlçede Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 4 Gözaltı - Son Dakika
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