İstanbul'da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı - Son Dakika
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İstanbul'da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

01.06.2022 16:51
İstanbul'da 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen 2 yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.

Seyitnizam Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan sarkan 2 yaşındaki Muhammet T'yi görenler, çocuğun düşeceği ihtimali üzerine, binanın önünde durarak önlem aldı.

Dengesini kaybederek düşen çocuğu, çevredeki esnaf havadayken yakaladı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı yara almadan atlatan ve ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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