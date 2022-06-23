3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi - Son Dakika
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3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi

23.06.2022 10:38

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.

Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Jandarmadan sahte para operasyonu kamerada: Sahte 3 milyon dolar ele geçirildi Jandarmadan sahte para operasyonu kamerada: Sahte 3 milyon dolar ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi - Son Dakika

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