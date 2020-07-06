İstanbul'da 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi: 22 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi: 22 gözaltı

İstanbul'da araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli çeken daha sonra kiraladıkları araçları GPRS'den takip ederek geri teslim edilmesine 3 gün kala çizen ve vatandaşların provizyon bedellerini iade etmeyerek yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan...

İstanbul'da araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartlarından bir miktar provizyon bedeli çeken daha sonra kiraladıkları araçları GPRS'den takip ederek geri teslim edilmesine 3 gün kala çizen ve vatandaşların provizyon bedellerini iade etmeyerek yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan çete polis tarafından çökertildi. Operasyon anı kameralara yansırken, polisin "kavga" şikayetini değerlendirmesi sonucu çözülen ve çökertilen çete üyesi 22 şüpheli ise gözaltına alındı.

13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor

İstanbul'da araç kiralama sonrası çok sayıda "kavga" şikayeti alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla alakalı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini şikayetlerdeki benzerlik çekti. Olayı daha da derinleştiren ekipler, 145 kişinin benzer şekilde şikayette bulunduğunu ve araç kiralama adı altında vatandaşların kredi kartından bir miktar ön provizyon bedeli çektiğini belirledi. Şahısların karttan bedeli çektikten sonra aracı teslim ettiği, kendilerine geri teslim edilmesine 3 gün kala ise GPRS'den yerini tespit ederek araçları çizdikleri ortaya çıktı. Teslim etmeye gelen vatandaşlara ise aracın çizildiğini bahane ederek ve ön provizyon bedellerini iade etmeyip bu şekilde yaklaşık 3 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri, mağdurların da ifadelerinden yola çıkarak dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkarttı. Yapılan çalışmalar sonucunda 550 adet araç kiralama sözleşmesi yapıldığını da tespit eden polis, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin bulunduğu 22 ayrı adrese, geçtiğimiz Cuma günü şafak vakti özel harekat polisinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca çok sayıda mermi, 6 adet POS cihazı, 4 adet dizüstü bilgisayar, 32 adet cep telefonu, 4 adet de 700 bin lira değerinde senet ele geçirildi.

"POLİSİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mağdurlardan Murat Kaçak, "Projemiz için araca ihtiyacımız vardı. Bizde Türkiye'nin en önemli satış sitelerinden birine girerek bu arkadaşın telefonuna ve sitelerine ulaştık. Aradık ve bize 1 aylığına şu tip bir araç lazım. Vergi levhası ve 100 lira istediler bizde gönderdik. Şartları belliydi 2 bin lira bloke edeceklerdi, 2 bin lirada kiralama bedeli verecektik. Toplamda 2 bin 150 lira elden verdik, bütün işlemleri resmi olacak şekilde yaptılar. Aracı aldık ama takip sisteminin bozulduğunu söyleyerek tamir için aracı bizden aldılar. 3 gün aracın tamirde olduğunu söylediler sonrada bir daha kendilerine ulaşamadık. Polis ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan şubeye götürülen şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi: 22 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:59 Eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilen kadının yaşadığı dehşet verici anlar 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 09:08 Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 05:07 Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü 20:08 Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 19:40 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı 19:09 Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
12:18
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı
11:47
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
11:36
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
11:31
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
11:15
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
10:50
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
10:36
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
10:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 12:58:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi: 22 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]