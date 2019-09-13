Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek
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İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek

43 dakika önce

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projeleri ilan etmeye başladı.

İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek, System.String[]

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı olan projeleri ilan etmeye başladı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:20 
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