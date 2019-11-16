Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı, System.String[]

İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedikule Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren raylarında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, raylarda oturan ve hareketlerinden şüphelendikleri 3 kişinin üst aramasını yaptı. Üst aramasında herhangi suç unsuru bulunmadı. Şüphelilerin oturduğu yerde arama yapan ekipler, rayların altına saklanmış 52 parça halde 59,95 gram bonzai, 3 telefon ve bir miktar para buldu.

Gözaltına alınan 2'si yaşı küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gündeme getirdi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan su zammı yorumu: 'Zam yapmıyoruz' diye taahhüdümüz yoktu Karaköy'den sonra Beşiktaş'ta da çirkin görüntüler! Türbanlı kadına yumruklu saldırı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:08:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]