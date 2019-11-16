İstanbul'da 3 şüpheli uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedikule Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki tren raylarında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede uygulama yapan ekipler, raylarda oturan ve hareketlerinden şüphelendikleri 3 kişinin üst aramasını yaptı. Üst aramasında herhangi suç unsuru bulunmadı. Şüphelilerin oturduğu yerde arama yapan ekipler, rayların altına saklanmış 52 parça halde 59,95 gram bonzai, 3 telefon ve bir miktar para buldu.

Gözaltına alınan 2'si yaşı küçük 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.