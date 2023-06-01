İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli şüpheliyi dövdü

İstanbul Zeytinburnu'nda olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.

AİLESİ DURUMU FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLER DARP ETTİ

Ancak çevredekiler tarafından yakalanan şüpheli feci biçimde darp edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.