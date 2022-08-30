İstanbul'da klasik otomobil ve motosikletli zafer korteji düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da klasik otomobil ve motosikletli zafer korteji düzenlendi

30.08.2022 15:06
İstanbul'da klasik otomobil ve motosikletli zafer korteji düzenlendi

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobil ve motosiklet sürücüleri, zafer korteji düzenleyerek Türk bayraklarıyla tur attı.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobil ve motosiklet sürücüleri, zafer korteji düzenleyerek Türk bayraklarıyla tur attı.

Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği ve birçok motosiklet derneğinin farklı noktalarda düzenlediği kortej ve buluşmalar güzel görüntüler oluşturdu.

Bu kapsamda İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin geleneksel hale gelen etkinliğine klasik otomobilleriyle katılan sürücüler, Kartal'dan başlattıkları şehir turunu İstinye'ye kadar sürdürdü.

Sürücüler, konvoy sırasında bazı noktalarda durarak vatandaşlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Motosikletlilerden köprüde zafer korteji

Sosyal medyadan bir araya gelen çok sayıda motosiklet sürücüsü de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

Kortej nedeniyle Anadolu Yakası yönüne araç geçişleri polis ekiplerince kısa süre kapatılırken, karşı şeritteki sürücüler de korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

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Kaynak: AA

Motosiklet, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da klasik otomobil ve motosikletli zafer korteji düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da klasik otomobil ve motosikletli zafer korteji düzenlendi - Son Dakika
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