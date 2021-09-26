İstanbul'da 30 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un farklı noktalarında iş yerleri ve otomobiller olmak üzere toplam 30 ayrı hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, otomobil ve iş yerlerinden değerli eşya çalan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında Eren Y. (21), Gökhan T. (27) ve Esra K. (23) gözaltına alındı.

Güvenlik kameraları tarafından, şüphelilerin girdikleri bir marketteki sigara ve alkollü içecekleri sepete doldurarak kaçtıkları ve kilidini kırarak girdikleri iş yerindeki eşyaları araca yükledikleri anlar kaydedildi.

Gökhan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Y. ve Esra K. tutuklandı.