İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği" kapsamında, abonelerin müracaatları halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecek. Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları, 36 ay taksitle ödenebilecek - Son Dakika Ekonomi